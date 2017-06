Röntgen- und Fettanalysesysteme sind in Produktionslinien weltweit unerlässlich und werden häufig in den rauen Umgebungen der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Wenn es um Investitionen in neue Geräte geht, behalten Anwender das große Ganze im Auge. Deshalb werden die Gesamtbetriebskosten genauer überprüft als jemals zuvor - insbesondere dann, wenn der Fokus auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...