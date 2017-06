neue verpackung: Wie steht der deutsche Verpackungsmaschinenbau im internationalen Vergleich im interpack-Jahr 2017 da? Vera Fritsche: Der deutsche Verpackungsmaschinenbau ist nach wie vor die Nummer 1 weltweit, sowohl bei Produktion, als auch beim Export. Nach unseren Schätzungen stieg 2015 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - die weltweite Verpackungsmaschinenproduktion auf 34 Mrd. Euro. Mit einem Anteil von 18 P rozent ist Deutschland das größte Herstellerland, gefolgt von Italien mit 16 Prozent, China mit 14 Prozent, den USA mit zwölf Prozent und Japan mit sechs Prozent. Das letzte Jahr verlief für die deutschen Unternehmen gewohnt erfolgreich. Nach vorläufigen Schätzungen unseres Fachverbandes stellten die Unternehmen Maschinen und Anlagen im Wert von knapp 6,5 Mrd. Euro her, ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Knapp 20 Prozent der Produktion gingen 2016 in den heimischen Markt. Hier stieg die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent und erreichte einen Wert von 1,1 Mrd. Euro. Der Inlandsabsatz legte im Zeitraum 2010 bis 2016 um 32 Prozent zu. Wichtigster Impulsgeber bleibt die Auslandsnachfrage. Im vergangenen Jahr (2016) exportierten die deutschen Hersteller Verpackungsmaschinen im Wert von knapp 5,4 Mrd. Euro, ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit überstiegen die Exporte, sechs Jahre nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, das hohe Niveau aus dem Jahr 2008, dem Jahr mit den bis dahin höchsten Auslieferungen.

neue verpackung: Wo sind die großen Wachstumsregionen? Gibt es Verschiebungen? Vera Fritsche: Europa ist nach wie vor der größte Regionalmarkt: Maschinen und Anlagen im Wert von 2,5 Mrd. Euro lieferte Deutschland 2016 in europäische Länder, ein Plus von neun Prozent im Vorjahresvergleich. Der Anteil Europas an den deutschen Gesamtexporten ist in den letzten zehn Jahren jedoch gesunken: Vor zehn Jahren hatten die Auslieferungen nach Europa noch einen Anteil von 52 Prozent an den Gesamtexporten, heute liegt der Anteil bei 47 Prozent. Wachstumsimpulse der deutschen Verpackungsmaschinenindustrie kommen zunehmend aus Schwellen- und Entwicklungsländern, deren Industrie auf-, ausgebaut oder modernisiert werden muss. Bevölkerungswachstum, eine wachsende Mittelschicht mit jungen, konsumfreudigen Menschen und steigenden Ansprüchen an Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel spiegeln sich in der Nachfrage nach modernen Verpackungsmaschinen wider. Lassen Sie mich Asien als Beispiel nennen: In den letzten zehn Jahren haben sich die deutschen Verpackungsmaschinenexporte nach Asien verdoppelt und erreichten 2016 einen Wert von 1 Mrd. Euro. Asien ist nach Europa die zweitwichtigste Absatzregion für die deutschen Unternehmen, auch wenn im letzten Jahr die Lieferungen knapp sieben Prozent unter dem Vorjahreswert lagen. Hier wirkte sich die schwache Nachfrage aus China, dem größten Abnehmer von Verpackungsmaschinen "made in Germany" in Asien, aus. Das verlangsamte chinesische Wirtschaftswachstum und die weiter nachlassende Dynamik der chinesischen Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie spürten auch die deutschen Hersteller. Die Auslieferungen nach China sanken 2016 das zweite Jahr in Folge und erreichten einen Wert von 346 Mio. Euro. Das sind 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Doch Lebensmittelsicherheit ist und bleibt eines der wichtigsten Themen der chinesischen Nahrungsmittelindustrie und um die Anforderungen zu erfüllen, müssen die Unternehmen investieren. Das sorgt für eine steigende Nachfrage nach vollautomatisierten, maßgeschneiderten Verpackungssystemen, um eine hygienisch einwandfreie Verarbeitung und Verpackung zu gewährleisten, die Produktivität zu erhöhen sowie Personalkosten zu senken. Zu den Wachstumsregionen ...

