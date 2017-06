FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 22. Juni:

FREITAG, DEN 16. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 J: BoJ Zinsentscheid 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 05/17 08:00 GB: Tesco Q1 Trading Update 11:00 EU: Verbraucherpreise 05/17 11:00 EU: Arbeitskosten Q1/17 11:00 D: VW Konzern Auslieferungen 05/17

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/17 (1. Umfrage) 18:45 USA: Rede von Fed's Kaplan in Dallas

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Zalando Pressetag "Zalando Playday", Berlin

I: Fiat Chrysleer Automobiles Absatz 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Slowenien EU: Fitch Ratingergebnis Portugal EU: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk zu Vorstellung neuer Daten zu den Rentenerwartungen in Deutschland mit Frank Bsirske, Vorsitzender der verdi, Berlin 10:00 D: Weltpremiere des neuen VW Polo, Berlin 10:00 D: Testfahrt ICE-Sprinter auf Neubaustrecke Erfurt - Bamberg mit Bahn-Vorstandschef Richard Lutz D: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen LU: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz

SONNTAG, DEN 18. JUNI 2017

SONSTIGE TERMINE F: Zweite Runde der Wahl zur französischen Nationalversammlung Die letzten Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

MONTAG, DEN 19. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Handelsbilanz 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Vonovia Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum GB: Rolls-Royce Paris Air Show (bis 25.6.)

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Deutscher Verbrauchertag 2017 in Berlin 10:10 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 13:45 h Rede SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 16:30 h Gespräch mit Bundesverbraucherminister Heiko Maas (SPD) 10:00 D: Pressegespräch Deutsche Bank Research zu Chancen und Folgen des digitalen Autos mit Deutschland-Chefvolkswirt Stefan Schneider und Analyst Eric Heymann, Frankfurt F: 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.), Le Bourget GB: Thronrede von Königin Elizabeth II. im britischen Parlament EU: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 20. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:00 USA: Rede von Fed's Evans in New York

07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 06/17 08:00 D: Erzeugerpreise 05/17 08:00 GB: Wolseley Q3 Trading Update 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 04/17 10:00 D: ifo Pk zur Konjunkturprognose 2017/18 10:00 D: Wirecard Hauptversammlung, München 10:30 D: Singulus Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Cancom Hauptversammlung, München 11:00 D: Dr. Oetker Jahres-Pk, Bielefeld 14:00 D: Krones Hauptversammlung, Neutraubling 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Vonovia Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum D: Zalando Capital Markets Day, Berlin

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Tag der Deutschen Industrie, Berlin 10:30 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 12:45 h Rede SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 13:10 h Rede Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir 13:30 h Rede Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, (CSU) 13:55 h Rede FDP-Chef Christian Lindner 16:10 h Schlusswort von BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang 10:30 D: Medientag des Versicherungskonzerns Talanx zum Thema Digitalisierung F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.) 10:45 D: DIW Vortrag "Internationale Finanzmarktregulierung ohne Hegemon" mit Hegemon Prof. Hans-Helmut Kotz |Programmdirektor des SAFE Policy Centers der Goethe Universität Frankfurt

MITTWOCH, DEN 21. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 26.727.4.17

10:00 D: Tele Columbus Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: HHLA Hauptversammlung, Hamburg 10:30 NL: Qiagen Hauptversammlung, Venlo 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 05/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 22:00 USA: Oracle Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: SAS Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften zum Thema "Chinesische Investoren im deutschen Mittelstand", Berlin 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Mediengespräch Bank Julius Bär zu den Themen Konjunktur und Aktienmarktentwicklung. Mit David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland, sowie Lutz Welge, Leiter Portfolio Management. Frankfurt 10:30 D: Pk Commerzbank-Initiative mittelständischer Unternehmen und Führungskräfte zur Auswertung einer Studie über Unternehmerperspektiven unter dem Motto "Next Generation: neues Denken für die Wirtschaft", Magdeburg 11:00 D: Pk Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) zur Studie 2017 über die Entwicklung von Kurier-, Express- und Paketsendungen (KEP) 15:00 D: Pk der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) "Biokraftstoffe: Verbrannt oder Verkannt?", Berlin D: Pk Creditreform zu Insolvenzen in Deutschland, Düsseldorf D: BDEW Kongress 2017 (bis 22.06.), Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft D: Beginn der neuen Medizintechnik-Messe "MT-Connect" (bis 22.06.), Nürnberg F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

DONNERSTAG, DEN 22. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:45 F: Geschäftsklima 06/17 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:00 D: Patrizia Immobilien Hauptversammlung, Augsburg

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: FHFA-Index 04/17 16:00 USA: Frühindikator 05/17

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (vorab)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/17 D: Raiffeisen Bank International Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pressegespräch Deutsches Institut für Altersvorsorge zur Studie "Altersarmut - heute und in der Zukunft", Berlin 10:30 D: Einweihung eines neuen Aufzugsystems von Thyssenkrupp Elevator bei dem sich mehrere Kabinen im gleichen Schacht vertikal und horizontal zueinander bewegen können, Rottweil 11:30 D: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Metro-Aufspaltung D: 20. dbAccess-Konferenz der Deutschen Bank (bis 23.6.17), Berlin u.a. mit CEO Cryan 12:30 D: Pk zur Jahrestagung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PkV), Berlin 13:00 D: 9. Wohnungsbau-Tag 2017 10:30 h Pk mit Präsentation einer Prognos-Studie zum "Wohnraum-Bedarf in Deutschland und den regionalen Wohnungsmärkten", u.a. von Mieterbund, IG BAU, GdW, BFW und ZDB 13:00 D: Pk ifo Institut Dresden zur Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen 2017/2018, Dresden 13:00 D: Pk des Betriebsrats zu einer Betriebsversammlung der europäischen Stahlsparte von Thyssenkrupp, Duisburg 15:00 EU: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 23.06.) Themen für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen sind unter anderem Migration, Sicherheit, Verteidigung und Wachstum. Der Brexit soll in einer Runde ohne Großbritannien besprochen werden. Pressekonferenzen für 18:30 h geplant 15:30 D: Pressekonferenz nach der Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern 16:00 D: Podiumsdiskussion zum "Grünbuch Alternde Gesellschaft - Wie das Neue Altern unsere Gesellschaft verändert" des Forschungsinstituts Population Europe, Berlin 16:30 D: Gesprächsforum der Deutschen Bank "Global, flexibel, digital - die Zukunft des Arbeitens. Impulse aus der G20-Konferenz", Berlin 17:00 h Rede Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) 17:15 h Podiumsdiskussion, u.a. mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und Andrea Nahles D: Verlängerte Annahmefrist für Stada-Aktionäre läuft aus 67,5 Prozent der Aktionäre des Arzneimittelherstellers müssen dem Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven bis Fristende zugestimmt haben, sonst scheitert der Verkauf. D: Internet-Konferenz NOAH Berlin u.a. mit Siemens-Aufsichtsratschef

Gerhard Cromme, Metro-Chef Olaf Koch, Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer

D: Luxury Business Day - Konferenz der Luxusgüterbranche, München D: BDEW Kongress 2017 (bis 22.06.), Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft D: Fortsetzung der neuen Medizintechnik-Messe "MT-Connect" (bis 22.06.), Nürnberg F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

