Alle starren auf Kanzlerin Angela Merkel, die den Westen vor US-Präsident Donald Trump retten soll. Dabei droht die Gefahr aus einer anderen Richtung.

Das ist sie wieder, diese absurde Erwartungshaltung. Angela Merkel soll wieder einmal die Welt retten, zur "Anführerin der freien Welt" aufsteigen, wie es kürzlich während ihrer Südamerika-Tour die Runde machte. Die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland soll also gleich den ganzen Globus vor Donald Trump in Sicherheit bringen. Die Mexikaner setzen auf sie, weil sie sich mit Mauern auskennt. Die Afrikaner vertrauen ihr, weil ihre Initiative für den Schwarzen Kontinent vielleicht die gekürzte US-Entwicklungshilfe kompensiert. Und selbst die Hoffnung aller Eisbären liegt inzwischen in der Ruhe der Raute, seit der US-Präsident aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist.

Vielen erscheint Merkel offenbar alternativlos. Ist ja kein anderer da. Die britische Premierministerin Theresa May leidet unter Inselkoller, und der französische Präsident Emmanuel Macron hat bald genug mit reformfeindlichen Gewerkschaften ...

