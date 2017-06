Moneycab.com: Herr Appenzeller, wer GenossenschafterIn Ihrer Energiegenossenschaft ist, kann der ADEV ein festverzinsliches Darlehen zur Finanzierung sauberer Energieprojekte in Franken oder Euro gewähren. Wird diese Art Geldanlage jetzt stärker nachgefragt - wegen der Negativzinsen?

Andreas Appenzeller: Ja, wir erhalten immer mehr Direktdarlehen. Jeder Darlehensgeber ist bei uns Genossenschafter.

Wie hoch ist die Rendite, und wird das Risiko anständig abgegolten?

Die Laufzeit beträgt mindestens 3 Jahre, die Verzinsung kann gewählt werden bis maximal 0.75% für Darlehen in Schweizer Franken und maximal 1.00% für Euro-Darlehen. Für längere Laufzeiten ab 6 Jahren kann der Zins bis maximal 1.25% für Darlehen in Schweizer Franken und höchstens 1.50% für Euro-Darlehen gewählt werden.

Kommt es da nicht besser, gleich Genossenschaftsanteile zu zeichnen? Die Verzinsung ist doch höher.

Die Verzinsung war in den vergangenen Jahren höher bei den Anteilscheinen, aber das ist die Verzinsung von Eigenkapital. Aber sie haben recht: in den vergangenen Jahren wurden deswegen von Einzelnen immer mehr Anteilscheine erworben. Die Generalversammlung hat dann aber vor 2 Jahren ein Maximum von 60 Anteilscheinen pro Person eingeführt, ähnlich wie andere grosse Genossenschaften dies handhaben. Die ADEV will eine breit aufgestellte Bürgerbeteiligungsgesellschaft bleiben.

Für jede Stromart gibt es bei ADEV eine eigene Aktie: Wasser, Wind und Sonne. Wieso gibt es keine Einheitsaktie?

Weil wir den Aktionärinnen und Aktionären genau diese Wahl offen lassen wollen. Sie können aber auch von allen Gesellschaften Aktien erwerben, was dann quasi ähnlich einer Einheitsaktie ist. Verschiedene Aktionäre halten Aktien von allen ADEV-Gesellschaften.

ADEV Solarstrom und ADEV Windkraft schütten eine Dividende aus. Wieso nicht ADEV Wasser?

Die ADEV Wasserkraftwerk AG hatte vor 8 Jahren 3 Wasserkraftwerke in Frankreich erworben und anschliessend komplett saniert als der Wechselkurs noch über 1.5 CHF/Euro war. Heute liegt er bei 1.08 CHF/Euro, daraus entstand ein Verlust von knapp einer Million Franken, die nun mit den Jahresgewinnen zuerst abgetragen werden muss.

In ihrer 32jährigen Geschichte hat die ADEV immer stark für hohe Einspeisetarife lobbyiert. Wo sehen Sie denn persönlich den fairen Rückliefertarif?

Wir ...

