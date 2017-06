Zürich - Zürich erhält ein neues Museum. Am 28. Juni 2017 öffnet das neue Schweizer Finanzmuseum an der Pfingstweidstrasse 110 seine Tore. Als erstes Finanzmuseum des Bankenlandes Schweiz kombiniert es historische Ausstellungsstücke mit neusten Multimedia-Installationen. Das Museum befindet sich im neuen globalen Hauptsitz von SIX, der Betreiberin der Schweizer Finanzinfrastruktur.

In der komplett neu konzipierten Ausstellung werden neben den Ursprüngen unseres modernen Wirtschaftssystems auch der Finanzmarkt und seine Infrastruktur illustriert. Wirtschaftshistorische Highlights aus einer der grössten und bedeutendsten Wertschriftensammlung weltweit zeichnen die Entwicklung der modernen Finanzwirtschaft vom 16. bis ins 21. Jahrhundert nach. Im Fokus stehen die dynamischen und wechselseitigen Beziehungen, welche zwischen der Finanzbranche und der Industrialisierung bestanden und die elementare Bedeutung des Finanzmarkts für das tägliche Leben jeder Generation.

Börsentag miterleben

Was ist eine Aktie? Wie funktioniert Handel an der Börse? Bezahlen wir in Zukunft noch mit Bargeld? Die Besucher sind dazu eingeladen, sich mittels Hörspielen, interaktiven Filmsequenzen und ...

