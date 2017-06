Der verheerende Großbrand in einem Londoner Wohnturm löst in Deutschland eine Diskussion über die Brennbarkeit von Dämmmaterialien aus. Die Sicherheitsanforderungen an die Fassadendämmung sind hierzulande aber hoch.

Bislang ist unklar, weshalb es zu dem Brand in dem Londoner Wohnturm kam und warum sich das Feuer so schnell ausgebreitet hat. Nichtsdestotrotz löst das Feuer auch hierzulande Fragen über die Brennbarkeit von Dämmstoffen aus. Gebäudefassaden werden gedämmt, um die Energiebilanz von Häusern und Wohnungen zu verbessern - ein wichtiger Baustein in der Klimapolitik der Bundesregierung. Immer wieder gibt es aber den Verdacht, dass von den Materialien eine hohe Brandgefahr ausgeht.

"Hauseigentümer und Mieter dürfen nicht die Versuchskaninchen der Baustoffindustrie sein", so kommentierte der Chef des Eigentümervereins Haus & Grund, Kai Warnecke, am Donnerstag die Brandkatastrophe in London. Es liege die Vermutung nahe, dass eine polystyrolähnliche Fassadendämmung ein wesentlicher Grund für das rasche Ausbreiten des Brandes war. Deshalb sei der Einsatz von Polystyrol zur Dämmung von Gebäudefassaden sofort auszusetzen.

Das Bundesumweltministerium (BMUB) widerspricht. In Deutschland müssten aufgrund bestehender Brandschutzvorschriften, die bauordnungsrechtlich von den Ländern eingeführt wurden, hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden, heißt es in einem Papier, das anlässlich der Brandkatastrophe in London erstellt wurde. Bei Einhaltung der Vorschriften "kann es nach menschlichem Ermessen zu einer derartigen Katastrophe nicht kommen".

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht keine Sicherheitslücken. Zwar setzt sich die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation seit Jahren für den Einsatz von Naturdämmstoffen ...

