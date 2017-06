The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4P71 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4P89 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QA6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUW7 LBBW DL-STUFENZINS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000LB1DUX5 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21 BD02 BON USD N

CA LSRM XFRA US1508376076 CEL-SCI CORP. NEW DL-,01 EQ00 EQU EUR N