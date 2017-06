The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA391382AA68 GREAT-WEST LIFECO F.07/67 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0027984514 QUEBEC PROV. 06/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0113987033 CREDIT SUISSE 10-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB1EC7 BAY.LDSBK.IS.S.31231 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1ED5 BAY.LDSBK.IS.S.31232 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2397 BAY.LDSBK.OPF.R.20244 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8511 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.151 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB83GM7 COBA RATCHET FLR 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH35M8 HSH NORDBANK ADVENT 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QA0 HSH NORDBANK ADV 12 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US718507BH88 CONOCOPHILLIPS 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US767201AH93 RIO TINTO FINANCE 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US767201AK23 RIO TINTO FINANCE 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0630116902 SWED.EXP. CRED. 11/17 MTN BD01 BON BRL N

CA MTXA XFRA XS0787483626 MTU AERO 12/17 BD01 BON EUR N

CA B6FG XFRA XS0794620806 BQUE F.C.MTL 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA NZ6D XFRA XS0795390318 NESTLE HLDGS 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA P7A1 XFRA XS0795491421 ALBERTA 12/17 MTN REGS BD01 BON USD N

CA YCPA XFRA US20825CAU80 CONOCOPHILLIPS 09/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US69318FAB40 PBF HLDG LLC/FIN. 2020 BD02 BON USD N

CA VO2A XFRA XS0306488627 VOITH NTS.07/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0307055995 SOC. OF LLOYDS 07/UND.FLR BD02 BON GBP N

CA TTIB XFRA DE000A2E4TT0 TOM TAILOR HLDG BZR EQ00 EQU EUR Y