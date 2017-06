FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RKC9 XFRA AT0000677901 RAIFF.-NACHHALT.-AKT.RAST 1.180 EUR

VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.358 EUR

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.224 EUR

TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.609 EUR

TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.448 EUR

N9E1 XFRA US87260R2013 TMK PAO GDRS/4 RL 10 0.121 EUR

R4F XFRA US7514522025 RAMCO-GERSH. PR.-COM SBI 0.197 EUR

0MJA XFRA US5828391061 MEAD JOHNSON NUTRIT.DL-01 0.369 EUR

ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.331 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.215 EUR

CPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.048 EUR

3GF XFRA FR0000037947 FIMALAC INH. EO 4,40 2.100 EUR

CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.086 EUR

ECEA XFRA US83367Y2072 S.ENER.ELEC.SP.GDR REGS 1 0.649 EUR

BFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. 0.500 EUR

T2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. 0.520 EUR

HIFH XFRA CNE1000002S8 COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H 0.013 EUR

CJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC. 0.130 EUR

WY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 1.885 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.125 EUR

CAR1 XFRA US1444302046 CARREFOUR SP.ADR 1/5/O.N. 0.141 EUR

TQI1 XFRA US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10 0.261 EUR

2WI XFRA CNE100001WB5 YUNNAN WATER INV. H YC 1 0.011 EUR

S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.331 EUR

4WK XFRA CNE100002383 WENZHOU KANG.HOSP.H YC 1 0.033 EUR

RNL1 XFRA US7596734035 RENAU.UNSP.ARD 1/5 EO3,81 0.612 EUR

XRQC XFRA LU0203975197 ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO 1.230 EUR

NEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR 0.975 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.143 EUR