FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OMAX XFRA SE0000722365 OASMIA PHARMACEUT. SK-,10

TA1 XFRA AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG

COR XFRA AT0000697750 CONWERT IMMOBILIEN INVEST

S98 XFRA CA8627582080 STRATEGIC METALS LTD

MN8B XFRA CA07159Y1097 BATTLE MOUNTAIN GOLD

IMMA XFRA CA29478T1084 ERA RES INC.