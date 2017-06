FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ICBA XFRA US45104G1040 ICICI BANK LTD ADR/2

TQG XFRA BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS

DN9 XFRA AU000000ZIP1 ZIPTEL LTD