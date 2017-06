FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich der Dax am Freitag zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,26 Prozent höher auf 12 725 Punkte.

Am Mittwoch war der Dax erstmals über 12 900 Punkte geklettert und hatte bei 12 921 Punkten eine weitere Bestmarke erreicht. Anschließend setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die ihn am Feiertag zeitweise bis auf 12 620 Punkte abrutschen ließen. Dank stabiler Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürfte sich die Erholung aus dem späten Handel nun zunächst fortsetzen./ag/das

