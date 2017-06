Der für Marken wie Maggi, KitKat, Nescafe und Nespresso bekannte Konzern stellt sein Süßigkeiten-Geschäft in den USA auf den Prüfstand. Wörtlich hiess es: Nestle wird strategische Optionen für ihr Süßwarengeschäft in den Vereinigten Staaten prüfen, einschließlich einer möglichen Veräußerung. Nicht zur Disposition stehen demnach in den USA die Backprodukte der Marke Toll House. In anderen Märkten wollen die Schweizer am Geschäft mit Süßigkeiten festhalten und dieses ausbauen.br/>

Mit einem organischen Wachstum von 2,3 % im ersten Quartal startete der Konzern so langsam ins Jahr wie seit über einem Jahrzehnt nicht. Der seit Anfang 2017 an der Spitze stehende Schneider peilt bis 2020 eine Beschleunigung auf eine mittlere einstellige Rate an. Um das zu erreichen, setzt der frühere Fresenius-Lenker neben dem Ausbau des Kerngeschäfts auf das vielversprechende Gesundheitsgeschäft. Denn Hautpflegeprodukte oder Spezialnahrung für alte und kranke Menschen versprechen deutlich höhere Wachstumsraten als beispielsweise der vielerorts gesättigte Markt für Süßigkeiten.br/>

Im vergangenen Jahr trugen Süßwaren wie die Schokoriegel KitKat und Crunch und die Schokolade Cailler rund ein Zehntel zum Konzernumsatz von knapp 90 Mrd. Franken (83 Mrd. Euro) bei. Die USA sind der größte Markt des Konzerns, und Süßigkeiten machen etwa 3 % des Umsatzes dort aus.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info