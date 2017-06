Hooligans, Menschenrechtsverletzungen, Steuerhinterziehung: Immer mehr Skandale erschüttern den Fußball. Die Öffentlich-Rechtlichen schauen zu und übertagen brav den Confed-Cup. Dabei haben sie eine ganz andere Aufgabe.

Morgen beginnt das Vorbereitungs-Turnier für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, der Confed-Cup. Deutschland ist als Weltmeister dabei, doch die öffentlich geäußerte Vorfreude bei Spielern, Trainern und Fans hält sich in Grenzen. Inwieweit das an den schlechten Nachrichten liegt, die derzeit auf den Fußball einprasseln, kann nicht gesagt werden. Doch die Nachrichten könnten zumindest den Anlass bilden, sich vom Fußball und vor allem von diesem Turnier abzuwenden.

Da sind zunächst die Menschenrechtsverletzungen auf den russischen Baustellen der Stadien, die für Aufsehen sorgen. Das kennt man schon aus Katar. Nichtregierungsorganisation haben gezeigt, wie unwürdig Arbeitnehmer - zumindest zum Teil - in Russland behandelt werden. Aber die FIFA scheint es nicht zu kümmern. Wieder eine Erinnerung an Katar.

Etwas älter schon, aber ebenso beunruhigend sind die Nachrichten von Ausschreitungen im Zusammenhang mit Fußballspielen. Es fällt schwer, bei Menschen, die beispielsweise zu hunderten in Camouflage-Uniformen durch Städte ziehen, eigene Spieler bei Niederlagen verprügeln oder gegnerische Spieler beschimpfen, von Fußballfans zu sprechen. Trotzdem werden diese Leute von den Vereinen weiterhin mit Samthandschuhen angefasst. Es mag sich um ein gesellschaftlich verursachtes Problem handeln, dennoch sollte der organisierte Fußball nicht wegsehen.

Als nächstes erfährt man, dass gegen den wohl bekanntesten Fußballstar Christiano Ronaldo wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung - die Rede ist von 14 Millionen Euro - ermittelt werden soll. Sein ebenfalls berühmter und reicher Kollege Lionel Messi scheint ein ähnliches Problem zu haben. Auch bei uns ...

