Apple verliert an der Börse. Ein kleiner Absturz oder ein erstes Anzeichen für einen gefährlichen Innovations-Jetlag?

Es mag ein Zufall gewesen sein. Just am Tag des Kursabsturzes veröffentlichte die Investmentbank Goldman Sachs einen kritischen Bericht über die fünf großen US-Techunternehmen (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet). Aber an Zufälle glaubt man an den Finanzmärkten selten. In dem Bericht stehen ein paar dezidierte Warnungen: Überbewertet und unbeweglich seien die Techgiganten, sie ähnelten inzwischen Versorgungsunternehmen.

Versorgungsunternehmen sind sexy wie Bügelbretter und noch weit weniger beweglich. Der Begriff ist also eine Ohrfeige für die Techbranche, die sich noch immer als Vorreiterin bei allem Fortschritt sieht. Und die Goldman-Analyse gibt Hinweise darauf, dass längst nicht alle Unternehmen gut genug auf die bevorstehende tief greifende nächste Transformation durch künstliche Intelligenz (KI) oder Machine Learning eingerichtet sind.

Nirgendwo ist Geschwindigkeit ...

