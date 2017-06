Tokio - Japans Zentralbank hält wegen der nach wie vor trüben Lage der Wirtschaft und schwachen Inflation im Land wie erwartet an der extrem lockeren Geldpolitik fest. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) am Freitag in Tokio nach Abschluss zweitägiger Beratungen.

Die Währungshüter der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt versuchen verzweifelt, die jahrelange Deflation dauerhaft zu überwinden ...

