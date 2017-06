Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts005/16.06.2017/07:15) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 9) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Tobin und die Hausaufgaben Es gab einen Moment, an dem ich erkennen musste, dass der Kampf mit Penise wohl bis in alle Ewigkeit andauern würde. Es wurde mir klar, dass sie weiterhin infame Lügen über mich verbreiten und mich auch nach der Scheidung, weiter bis aufs Blut quälen würde. Dieser Erkenntnis voraus ging folgender Fall. An einem Montagabend erhielt ich ein Telefonat von Penise. Tobin war am Wochenende zuvor bei mir gewesen. An diesem besagten Wochenende hatte sie im aufgetragen, er müsse bei mir die Hausaufgaben machen. So meinte sie aufgebracht und bezichtigend am Telefon, wieso Tobin denn seine Hausaufgaben während des Wochenendes nicht gemacht habe. Ich hatte jedoch keine Ahnung wovon sie sprach. Tobin hatte mir nichts von Hausaufgaben erzählt. Zudem wie sollte ich ahnen, dass Tobin die Hausaufgaben neuerdings am Wochenende zu machen hatte? Bis anhin hatten wir nur an den Montagen zusammen gelernt. Doch jetzt gab es keine gemeinsame Montage mehr. Kam dazu, dass es ohnehin die Pflicht von Penise war dafür zu sorgen, dass Tobin seine Hausaufgaben bis Freitagabend gemacht hatte. Das ist halt so, wenn man um jeden Preis das Sorgerecht für sich alleine beanspruchen will. Also unterbrach ich ihr Geplapper und informierte sie darüber, dass ich nicht darüber informiert gewesen war. So meinte sie ganz überrascht, Tobin hätte ihr erzählt, ich hätte Tobin gesagt, er müsse die Hausaufgaben nicht machen. Na super, dachte ich. Das war natürlich keineswegs wahr. Jetzt musste ich also auch noch ihre Probleme mit Tobin lösen? So bat ich sie, Tobin ans Telefon zu holen. Gleichzeitig sollte sie das Telefon auf Lautsprecher stellen, damit sie das Gespräch mitverfolgen konnte. Dann fragte ich Tobin, ob er mir den irgendwann, irgend etwas darüber erzählt hätte, dass er Hausaufgaben zu machen hätte. Wie zu erwarten, verneinte er. Doch jetzt war Tobin in der Zwickmühle. Denn stimmte die Behauptung von Penise, so hatte Tobin seine Mutter angelogen. Dass Lügen etwas Schlimmes war, hatte ich Tobin schon sehr oft gepredigt. Also nahm ich mir vor, diesem Vorfall nochmals ernsthaft mit Tobin zu besprechen. Doch auf keinen Fall am Telefon und vor allem nicht mit dem Gejammer von Penise hinter seinem Rücken. Ich beschloss also, den Vorfall an unserem nächsten gemeinsamen Wochenende, unter vier Augen zu besprechen. Es war auch zu berücksichtigen, dass Tobin nicht mich, sondern Penise angelogen hatte. Also lag es an ihr, ihn dafür zur Verantwortung zu ziehen. Doch wie sollte eine notorische Lügnerin ihrem Sohn beibringen, dass Lügen nicht gut sei? Die ganze Situation stimmte mich traurig, den auf der einen Seite versuche ich Tobin die Werte eines anständigen Menschen zu vermitteln und auf der anderen Seite zerstörte seine Mutter wieder alles mit ihrem unaufrichtigen Verhalten. Die Bestätigung, wie verlogen Penise war, kam dann auch postwendend. Bei diesem ganzen Aufruhr ging es darum, dass Tobin diese Hausaufgaben für den Nachhilfekurs machen musste. Dieser fand jeweils jeden Montag um 16:00 Uhr statt. Also hätte Tobin auch nach unserem Wochenende noch den ganzen Montag Zeit gehabt, die Aufgaben fristgerecht zu erledigen. Als ich Penise darauf ansprach, meinte sie nur, sie hätte erst nach dem Kurs vom Nachhilfelehrer davon erfahren. Diese Antwort musste ich mir zuerst auf der Zunge zergehen lassen. Tobin erhielt also am Montag zuvor Hausaufgaben, die er bis am darauf folgenden Montag erledigen sollte. Er hatte also eine ganze Woche Zeit dafür. Während der ganze Woche hatte Penise jedoch keine Zeit, sich über die Hausaufgaben von Tobin zu informieren. Als sie es dann bemerkte, wusste sie nichts Besseres zu tun, als die Hausaufgaben dem Vater zu delegieren. An denselben Vater, mit welchem sie das Sorgerecht von Tobin nicht teilen wollte. Sie teilte den Vater auch nicht mit, dass Tobin Hausaufgaben zu erledigen hatte. Als Tobin dann am Sonntag abend nach Hause kam, hatte sie bis am Montag Abend wieder keine Zeit, danach zu fragen. Erst als ihr der Nachhilfelehrer nach dem Nachhilfekurs berichtete, erfuhr sie von der Sachlage. Und dann wusste "Miss Perfect" nichts besseres zu tun, als wie üblich die Schuld einem Anderen unterzujubeln. Doch damit nicht genug. Ihre Verlogenheit nahm überbordende Dimensionen an. Kurz darauf behauptete sie dann, kaum hätte sie das vom Nachhilfelehrer erfahren, hätte sie mich umgehend zweimal versucht auf dem Mobilephone zu erreichen. Dazu meinte sie noch scherzhaft, zum Glück hätte sie mich da noch nicht erreicht. Sie wäre zu dem Zeitpunkt so aufgebracht gewesen, dass sie mir mit Sicherheit noch eine heftige Moralpredigt gehalten hätte. Gut das sie jetzt erfahren hätte, dass ich gar nichts von diesen Hausaufgaben gewusst hätte und somit unschuldig sei. Doch jetzt kommt der Clou dieser Geschichte. Diese zwei Anrufe von Penise waren natürlich noch auf meinem Mobilephone gespeichert. Und der Speicher zeigte, dass Penise noch am Sonntag abend angerufen hatte. Und zwar wenige Minuten, nachdem ich Tobin bei Penise abgegeben hatte. Also wie konnte sie mich am Sonntag abend anrufen, um mir diese versehentliche Moralpredigt zu halten, wenn sie angeblich erst am Montagabend, nach dem Nachhilfekurs von Tobins versäumten Hausaufgaben erfahren hatte? Es war zum verrückt werden. Noch während sie sich darüber aufregte, dass sie von ihrem Sohn belogen worden war, war sie bereits wieder selber am Lügen und diesmal auch noch ziemlich dilettantisch. Das war noch immer nicht genug. Jetzt kam zu ihrer Verlogenheit auch noch ihre Arroganz in Spiel. Sie war der absoluten Überzeugung, dass Tobin während der Besuchzeiten bei mir, künftig Hausaufgaben zu machen hätte. Ich sagte ihr, ich würde liebend gerne mit Tobin Hausaufgaben machen. Ich würde dafür auch liebend gerne das dafür notwendige gemeinsame Sorgerecht annehmen. Doch dass habe sie mir ja mit allen Mitteln verwehrt. Meine Argumente zeigten natürlich keine Wirkung bei Penise. Genau so gut hätte ich an eine Wand reden können. Vermutlich wäre es sogar einfacher gewesen, gegen eine Hauswand zu rennen, als gegen den Sturkopf von Penise anzukämpfen. Aber nicht nur das Sorgerecht war das Problem. Kam dazu, dass Penise mit den fiesesten Mitteln und Lügengeschichte dafür gesorgt hatte, dass Tobin mich an unseren beliebten Montag Abenden nicht mehr sehen durfte. Das waren die Abende, wo ich immer sehr ausführlich mit Tobin für die Schule übte. Das waren auch die Tage, wo ich regelmässig Einsicht in seine Schulprüfungen hatte. Doch jetzt hatte ich keinen Einfluss mehr auf seine schulischen Leistungen. Jetzt blieben mir nur noch zwei Wochenenden im Monat. Diese wenigen Stunden sollte ich jetzt auch noch mit Hausaufgaben verplanen, die schon Tage zuvor hätten gemacht werden können? Penise hatte das alleinige Sorgerecht erzwungen, bekam Kindergeld für Tobin, dazu noch völlig überhöhte Alimente, musste nur halbtags arbeiten gehen und hatte nicht einmal Zeit die Hausaufgaben mit ihrem Sohn zu machen? Doch auch hier war jegliche Argumentation völlig vergeblich. Wie üblich wusste "Miss Perfect" alles besser und hatte wie immer recht. Schluss und basta! Ich hatte auch keine Chance meine Ansichten zu verdeutlichen, denn sofort begann sie ihr übliches Spiel. Sie wiederholte und wiederholte immer wieder ihren Standpunkt, als würde sich etwas ändern, wenn man den gleichen Satz statt einmal, Duzende Male wiederholen würde. Also machte ich ihr klar, das es keinen Sinn hätte, wenn sie mir die gleiche Geschichte immer und immer wieder erzählte. Zugleich gab ich ihr zu verstehen, dass ich ihr Argument längst verstanden hatte und fragte sie, ob sie denn auch meine Worte verstanden hätte. Doch wie üblich, liess sie sich nicht davon abbringen, ihren Kopf durchzusetzen. Und wie üblich wurde mir ihr arrogantes Verhalten irgendwann zu blöd. So liess ich sie, wie schon früher, ohne ihr noch wirklich zuzuhören, weiter plappern und wartete das Ende ab. Während des Wartens fragte ich mich ernsthaft, wie ich es nur so lange mit dieser Frau hatte aushalten können. Der Vergleich mit Karin war mehr als krass. Auf der einen Seite dieses arrogante Biest, das nur auf ihr Vorteil bedacht war. Auf der anderen Seite, dieser zartfühlende Engel, der ihr Herz und ihre Seele hergab, nur um mir etwas Gutes zu tun. In solchen Momente fragte ich mich immer öfters, wieso das Schicksal solch unterschiedliche Menschen in mein Leben eingelassen hatte. Ich kam mir vor wie eine Versuchsratte in einem Labor, die abwechselnd mit "Zuckerbrot und Peitsche" versorgt wurde. Tobin und das Schulzeugnis Mein Verlust über die Kontrolle von Tobins Schulalltag, hatte auch Konsequenzen

