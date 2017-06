Clariant kündigt am Freitag Preiserhöhungen in Europa für das Produkt Geko um 3% und für Ecosil um 5% an. Die Preiserhöhungen treten zum 1. Juli 2017 in Kraft - oder so bald laufende Verträge dies zugelassen. Die Preiserhöhung wird von Clariant mit steigenden Kosten für bestimmte Rohstoffe und in der Fertigung begründet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...