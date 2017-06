BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag im vergangenen Monat hat der europäische Automarkt im Mai wieder an Schwung gewonnen. Die Zulassungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent auf knapp 1,4 Millionen Pkw, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Damit sei fast der Wert vom Mai 2007 erreicht worden, bevor die schwere Finanzkrise die Autobranche getroffen habe.

Vier der fünf großen Märkte hätten zugelegt, hieß es weiter. Hier habe allein der britische Markt mit einem Rückgang der Neuzulassungen um 8,5 Prozent geschwächelt. Am besten habe Deutschland mit einem Plus von 12,9 Prozent abgeschnitten, gefolgt von Spanien mit einem Anstieg um 11,2 Prozent. In Frankreich seien 8,9 Prozent und in Italien 8,2 Prozent mehr Pkw zugelassen worden.

Die deutschen Produzenten verzeichneten im Mai Zuwächse. Am stärksten schnitt Daimler mit einem Absatzplus von 13,4 Prozent ab. Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen verkaufte 8,2 Prozent mehr. Bei BMW war der Anstieg mit 2 Prozent deutlich geringer./mis/he

