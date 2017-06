Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach monatelangem Tauziehen bekommt Griechenland frisches Geld, um einen Staatsbankrott im Sommer zu vermeiden. Die Euro-Finanzminister sagten eine weitere Hilfstranche von 8,5 Milliarden Euro zu. IWF kündigte daraufhin an, sich mit einem eigenen Hilfsprogramm an der Griechenland-Rettung zu beteiligen. Geld soll aber erst fließen, wenn die Europäer sich auf Schuldenerleicherungen verständigt haben. Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. 2015 vereinbarte Athen mit den Euro-Partnern ein drittes Hilfspaket über bis zu 86 Milliarden Euro. Im Juli braucht die griechische Regierung aus dem Programm gut 7 Milliarden Euro, um Altschulden zurückzuzahlen - sonst hätte der Absturz in die Zahlungsunfähigkeit und eine neue Krise in der Eurozone gedroht. Griechenland bekommt nun mit 8,5 Milliarden Euro mehr Geld. Den zusätzlichen Betrag kann Athen einsetzen, um Zahlungsrückstände in Griechenland selbst zu begleichen - etwa gegenüber Firmen mit Staatsaufträgen. Damit würde die griechische Wirtschaft etwas gestützt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:15 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Berliner Effektengesellschaft 0,50 EUR Tradegate 0,52 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -2,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,80 0,07 Nikkei-225 19.964,29 0,67 Schanghai-Composite 3.121,78 -0,34 DAX 12.691,81 -0,89% DAX-Future 12.697,00 -1,05% XDAX 12.696,01 -1,05% MDAX 25.017,94 -1,13% TecDAX 2.249,02 -1,38% EuroStoxx50 3.525,46 -0,61% Stoxx50 3.174,67 +0,06% Dow-Jones 21.359,90 -0,07% S&P-500-Index 2.432,46 -0,22% Nasdaq-Comp. 6.165,50 -0,47% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,57% -86

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den Börsen zeichnet sich eine leichte Erholung zur Eröffnung am Freitag ab. Der Markt dürfte die Erholung der Wall Street nach Börsenschluss in Europa zu Handelsbeginn einpreisen. Im Blick steht der Große Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Aktienwerte. Nach Einschätzung aus dem Handel dürfte der Verfall aber bereits weitgehend abgearbeitet sein. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass es an Verfallstagen volatil zugehen kann - insbesondere bei Einzelwerten. Die Freigabe neuer Finanzmittel für Griechenland dürfte keine größeren Akzente setzen, da sie erwartet worden ist. Über die sehr viel brisantere Frage eines Schuldenschnitts soll zudem erst im kommenden Jahr verhandelt werden.

Rückblick: Etwas leichter - Die Börsen standen ganz unter dem Einfluss der Zentralbanken. Eine falkenhafte US-Notenbank hatte für einen negativen Grundton gesorgt. Die Fed erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und hielt sich trotz des zuletzt nachlassenden Inflationsdrucks zusätzliche Zinsschritte offen. Weiterhin wurden noch ein Zinsschritt im laufenden Jahr und drei weitere für 2018 angedeutet. Zugleich nannte die Fed Details zur geplanten Bilanzkürzung, die möglicherweise noch in diesem Jahr beginnt. Dann erwischte die Bank of England die Anleger auf dem falschen Fuß. Zwar wurde der Leitzins wie erwartet bei 0,25 Prozent bestätigt. Doch fiel die Zustimmung mit 5 zu 3 Stimmen denkbar knapp aus. Das Pfund reagierte mit Aufschlägen, während britische Aktien unter Druck gerieten - auch bedingt durch schwache Konjunkturdaten. Der FTSE-100 gab um 0,7 Prozent nach, der FTSE-250 verlor 2,1 Prozent. Weiter unter Druck standen Technologiewerte. Europaweit verlor der Sektor 1,1 Prozent. In einer jüngsten Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch hatten einige Fondsmanager sogar vor einer Blase in Internet-Aktien gewarnt.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Auf Unternehmensseite war es an Fronleichnam wie erwartet ruhig. Im DAX gaben Deutsche Telekom nachrichtenlos um 2,4 Prozent nach. Zeitlich fiel der Rückgang mit dem Ende der Roaming-Gebühren in der EU zusammen. "Der Termin war allerdings längst bekannt, so dass das keine Rolle spielt", sagte ein Händler. Bei Lufthansa dürften Gewinnmitnahmen belastet haben; für die Aktie ging es 1,5 Prozent nach unten. Deutsche Börse gewannen gegen den Trend 0,8 Prozent auf 94,80 Euro. Die Aktie dürfte weiter von der Verlängerung der Wachstumsziele bis 2019 profitiert haben, die der Börsenbetreiber auf dem Investorentag am Vortag bekannt gegeben hatte. RBC soll zudem das Kursziel für die Aktie auf 105 Euro angehoben haben. SHW profitierten von einem Übernahmeangebot der Pierer Industrie AG. Diese bietet 35 Euro je SHW-Aktie. Das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Der Kurs stieg um 10,1 Prozent auf 36,05 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): Unverändert bei 12.696 Punkten

Von einem ruhigen Feiertagshandel sprach ein Händler. Die Umsätze seien sehr gering gewesen und der Markt habe sich kaum von der Stelle bewegt. Auch wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Erneute Abgaben bei den Technologiewerten haben die Wall Street belastet. In einer Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch hatten einige Fondsmanager sogar vor einer Blase bei Internet-Aktien gewarnt. Zudem lastete auch die geldpolitische Entscheidung der Fed com Vortag auf dem Aktienmarkt. Zuletzt eher enttäuschende US-Konjunkturdaten hatten Spekulationen ausgelöst, dass die Fed beim Tempo der weiteren Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen könnte. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Auch die veröffentlichten Daten am Berichtstag lieferten ein uneinheitliches Bild. Für die Apple-Aktie ging es um 0,6 Prozent nach unten und Microsoft verloren 0,5 Prozent. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet fielen um 0,8 Prozent. Die Analysten von Canaccord Genuity hatten die Aktie abgestuft.

Die Anleihenotierungen litten ebenfalls unter dem straffen Zinspfad der Fed, nachdem am Vortag noch schwache US-Daten für Käufe gesorgt hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um 3 Basispunkte auf 2,16 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.36 Uhr EUR/USD 1,1144 -0,0% 1,1147 1,1151 EUR/JPY 123,93 +0,3% 123,60 123,49 EUR/CHF 1,0868 -0,0% 1,0873 1,0870 GBP/EUR 1,1458 +0,0% 1,1442 1,1440 USD/JPY 111,21 +0,3% 110,88 110,73 GBP/USD 1,2769 +0,1% 1,2754 1,2759

Am Devisenmarkt stand das Pfund im Fokus. Die erwartete Bestätigung des Zinsniveaus durch die Bank of England (BoE) erfolgte lediglich mit einer denkbar knappen Mehrheit. Dies trieb das Pfund in der Spitze bis auf 1,28 Dollar, die Devise gab jedoch später einen Teil der Gewinne wieder ab. Zuvor hatte das Pfund noch wegen schwacher britischer Einzelhandelsdaten unter Druck gestanden. Im späten US-Handel lag das Pfund bei 1,2762 Dollar. Gegenüber dem Euro machte der Dollar nochmals Boden gut. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1144 Dollar. Am Vortag hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1297 Dollar noch ein Jahreshoch markiert.

Der Dollar verteidigt seine zuvor zu den wichtigsten Währungen aufgebauten Aufschläge am Morgen und legt im asiatisch geprägten Geschäft zum Yen sogar noch etwas zu, nachdem die japanische Notenbank an ihrer extrem lockeren Gelpdpolitik festgehalten hat. Das Festhalten der Fed an ihrem zinspolitischen Erhöhungspfad stütze den Greenback, heißt es im Handel. "Nach der Fed-Entscheidung zeigte der Dollar wieder Stärke. Sollten sich die US-Konjunkturdaten moderat erholen, wie wir annehmen, dürften die weitgehend unveränderten Markterwartungen zur Zinspolitik Raum für Aufwärtsrevisinen haben. In Kombination mit der vorsichtigen EZB und einer gedämpften Inflation in der Eeurozone dürften steigende Zinsdifferenzen zwischen Europa und den USA den Greenback weiter stützen", urteilen die Analysten der Credit Suisse.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,50 44,46 +0,1% 0,04 -21,6% Brent/ICE 46,98 46,92 +0,1% 0,06 -20,1%

Die Ölpreise bauten ihre deutlichen Vortagesabgaben noch etwas aus. Die ohnehin schon bestehenden Sorgen hinsichtlich des herrschenden Überangebots hatten am Mittwoch mit neuen Daten zusätzliche Nahrung erhalten. Zum US-Settlement fiel der Preis für WTI um 0,6 Prozent auf 44,46 Dollar und damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Für Brent ging es 0,2 Prozent auf 46,92 Dollar nach unten. Beide Kontrakte hatten am Vortag knapp 4 Prozent eingebüßt.

