Schon seit einigen Jahren berichten einige Firmen über immer dieselben Entwicklungstrends. Auf die Wiedergabe dieser Mitteilungen wird verzichtet, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass bei Zerkleinerungsanlagen keine Weiterentwicklung stattfindet. Andere Firmen haben sehr wohl Trends zu vermelden, die zeigen, dass Innovationen das Gebiet der Zerkleinerung voranbringen.

So berichtet Wittmann Robot-Systeme, Nürnberg, zur Gerätetechnik, dass "Hybridrotoren mit offenen und geschlossenen Segmenten zur Zerkleinerung auch warmer Materialien" eingesetzt werden. Mittels "konischer Siebe werden Verstopfungen bei warmen beziehungsweise klebrigen Materialien vermieden" und so eine "Erhöhung des Durchsatzes" erreicht. Neue Herbold Maschinen- und Anlagenbau, Sinsheim-Reihen, führt zur Gerätetechnik an, dass "immer öfter die Anforderung gestellt wird, mit möglichst wenig Personal auszukommen. Zudem wird vermehrt die Anfrage nach Fernwartung und Anbindung an andere Anlagen gestellt." Auch Wittmann Robot-Systeme weist auf eine "elektrische Kopplung mit der Spritzgießmaschine" hin, "um bei Maschinenstillstand die Mühle automatisch abzuschalten und somit Energie einzusparen." Darüber hinaus werden "konventionelle Beistellmühlen mit Fernbedienung zur Aufstellung innerhalb des Schutzgitters der Spritzgießmaschine" ausgerüstet. "Eine steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten schlüsselfertigen Anlagen mit vor-und nachgeschalteter Peripherie" bemerkt Rapid Granulier-Systeme, Kleinostheim. "Der Kunde möchte einen Ansprechpartner für die komplette Anlage und vermeidet damit mögliche Konflikte an den Schnittstellen." ...

