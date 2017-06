DAX - Verkaufswelle belastet (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Im gestrigen Handel nutzten die Bullen ihre Chance nicht, den DAX trotz des Abverkaufs nach dem neuen Allzeithoch auf hohem Niveau zu stabilisieren und auf weitere Höchststände ansteigen zu lassen. Im Gegenteil: Direkt nach der Eröffnung unterhalb der 12.784 Punkte-Marke setzte ein steiler Abverkauf ein, der den Index weit unter die 12.745 Punkte-Marke und im späten Handel sogar unter 12.660 Punkte drückte. Erst in der Nachbörse setzte eine nennenswerte Erholung ein. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr): Der DAX ist in die finale Phase der erwarteten Topbildung eingetreten bzw. auch schon mitten in der großen Korrektur....

Den vollständigen Artikel lesen ...