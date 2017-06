Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Gegensatz zur US-Notenbank hält die japanische Notenbank an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Zudem bestätigte sie ihre zuletzt etwas zuversichtlichere Einschätzung für die konjunkturelle Entwicklung.

Die Ratsmitglieder stimmten mit sieben zu zwei dafür, das Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen bei rund Null und den Einlagensatz für Banken bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Das war von Ökonomen weitgehend erwartet worden. Auch will die Bank of Japan (BoJ) weiterhin Staatsanleihen im Volumen von 80 Billionen Yen pro Jahr aufkaufen.

Am Markt war zuvor darüber spekuliert worden, dass die Bank of Japan bei ihrer nächsten geldpolitischen Maßnahme angesichts der aufgeblähten Bilanz eher die Zügel strafft statt lockert. Zudem hieß es von manchem Beobachter, dass die Geldpolitiker sich eventuell noch etwas zuversichtlicher als zuletzt zur Konjunktur äußern. Die Arbeitslosigkeit sinkt, und die japanische Wirtschaft genießt derzeit ihre längste Wachstumsphase seit 2006.

An ihrer Einschätzung der Konjunkturaussichten hielt die BoJ aber weitgehend fest. Die Wirtschaft bewege sich in Richtung moderate Expansion. Im April hatte die Zentralbank ihre Einschätzung erhöht und erstmals sei Anfang 2008 den Begriff Expansion verwendet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -2,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,80 +0,07% Nikkei-225 19.918,32 +0,44% Hang-Seng-Index 25.642,29 +0,30% Kospi 2.361,68 +0,00% Shanghai-Composite 3.124,80 -0,25% S&P/ASX 200 5.771,50 +0,14%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Börsen dominieren zum Wochenausklang die positiven Vorzeichen, trotz negativer Vorgaben der US-Börsen. Die Aktienmärkte der Region profitieren unter anderem von einem festeren Dollar. Der Greenback legt zu, weil Anleger der US-Notenbank ihre "hawkischen" Aussagen vom Mittwoch nunmehr abnehmen, wie Händler sagen. Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt. Rückenwind kommt auch von der Bank of Japan (BoJ), die an ihrer ultralockeren Geldpolitik zunächst festhält. Die stärker divergierende Geldpolitik von BoJ und Fed dürfte den Yen zum Dollar weiter abwerten lassen - zur Freude der japanischen Exporteure, die von einem schwächeren Yen profitieren. Unter den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen verbessern sich Mitsubishi Electric um 1,4 Prozent und Honda um 0,8 Prozent. Für die Abgaben in Schanghai machen Beobachter die Furcht vor strengeren regulatorischen Vorgaben für chinesische Unternehmen verantwortlich. Die jüngste Liquiditätsspritze der chinesischen Zentralbank vermag die Kurse nicht zu stützen. Während Technologiewerte in den USA abermals verkauft wurden, verzeichnet der Sektor in Asien Kursgewinne. Softbank steigen in Tokio um 3 Prozent. In Taiwan legen die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision um 2,4 Prozent zu, obwohl die Apple-Aktie am Vortag nachgegeben hatte. Berichte darüber, dass das neue iPhone der Konkurrenz technisch unterlegen sein könnte, hatten den Kurs von Apple in der vergangenen Woche kräftig zurückfallen lassen und auch die Aktien der Zulieferer belastet. Aktien von Takata sind vom Handel ausgesetzt. Laut Medienberichten steht der angeschlagene Airbag-Hersteller kurz davor, Gläubigerschutz zu beantragen.

US-NACHBÖRSE

Ein kräftiges Plus hat die Aktie von Finisar am Donnerstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com verbucht. Zwar hatte das Unternehmen mit dem Umsatz des vierten Geschäftsquartals die Erwartungen der Analysten verfehlt und auch einen enttäuschenden Ausblick gegeben, worauf die Aktie zunächst nachgab, doch überzeugte offenbar die anschließende Telefonkonferenz mit CEO Jerry Rawls. Der Kurs stieg um 7,8 Prozent. Steel Dynamics gaben um 0,2 Prozent nach. Der Stahlkonzern hatte für sein zweites Geschäftsquartal ebenfalls ein geringeres Ergebnis in Aussicht gestellt als erwartet. Ursächlich seien Kosten, die sich unter anderem aus der Modernisierung einer Anlage ergeben hätten. Der Kurs der Beratungsgesellschaft Booz Allen Hamilton stürzte um 13,3 Prozent ab. Das US-Justizministerium ermittelt gegen das Unternehmen wegen dessen Abrechnungspraxis.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.359,90 -0,07 -14,66 8,08 S&P-500 2.432,46 -0,22 -5,46 8,65 Nasdaq-Comp. 6.165,50 -0,47 -29,39 14,53 Nasdaq-100 5.700,89 -0,46 -26,18 17,21 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 829 Mio 881 Mio Gewinner 1.142 1.402 Verlierer 1.838 1.593 Unverändert 120 115

Erneute Abgaben bei den Technologiewerten haben am Donnerstag die Wall Street belastet. In einer Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch hatten nun einige Fondsmanager sogar vor einer Blase bei Internet-Aktien gewarnt. Zudem lastete auch die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vortag auf dem Aktienmarkt. Zuletzt eher enttäuschende US-Konjunkturdaten hatten Spekulationen ausgelöst, dass die Fed beim Tempo der weiteren Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen könnte. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Auch die veröffentlichten Daten am Berichtstag lieferten ein gemischtes Bild. Für die Apple-Aktie ging es um 0,6 Prozent nach unten und Microsoft verloren 0,5 Prozent. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet fielen um 0,8 Prozent. Die Analysten von Canaccord Genuity haben die Aktie auf "Hold" von "Buy" abgestuft.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,16 3,5 2,13 -28,3 30 Jahre 2,78 1,5 2,77 -28,3

Die Anleihenotierungen litten ebenfalls unter dem straffen Zinspfad der Fed, nachdem am Vortag noch schwache US-Daten für Käufe gesorgt hatten. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys erhöhte sich um 3 Basispunkte auf 2,16 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1142 -0,0% 1,1147 1,1188 +5,9% EUR/JPY 123,82 +0,2% 123,60 122,54 +0,7% EUR/GBP 0,8727 -0,1% 0,8740 0,8789 +2,4% GBP/USD 1,2766 +0,1% 1,2754 1,2731 +3,5% USD/JPY 111,13 +0,2% 110,88 109,52 -4,9% USD/KRW 1137,46 +0,6% 1130,92 1124,95 -5,8% USD/CNY 6,8146 +0,1% 6,8079 6,7953 -1,9% USD/CNH 6,8254 +0,2% 6,8097 6,7881 -2,2% USD/HKD 7,8003 -0,0% 7,8013 7,7995 +0,6% AUD/USD 0,7592 +0,2% 0,7580 0,7603 +5,2%

Am Devisenmarkt stand das Pfund im Fokus. Die erwartete Bestätigung des Zinsniveaus durch die Bank of England (BoE) erfolgte lediglich mit einer denkbar knappen Mehrheit. Dies trieb das Pfund in der Spitze bis auf 1,2800 Dollar, die Devise gab jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Zuvor hatte das Pfund noch wegen schwacher britischer Einzelhandelsdaten unter Druck gestanden. Im späten US-Handel lag das Pfund bei 1,2762 Dollar. Gegenüber dem Euro machte der Dollar nochmals Boden gut. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1144 Dollar. Am Vortag hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1297 Dollar noch ein Jahreshoch markiert.

Am Freitagmorgen zeigt sich der Euro zum Dollar wenig verändert. Zur japanischen Währung legt der Greenback jedoch weiter zu und überwindet die Marke von 111 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,49 44,46 +0,1% 0,03 -21,6% Brent/ICE 46,98 46,92 +0,1% 0,06 -20,1%

Die Ölpreise bauten ihre deutlichen Vortagesabgaben noch etwas aus. Die ohnehin schon bestehenden Sorgen hinsichtlich des herrschenden Überangebots bekamen am Mittwoch mit neuen Daten zusätzliche Nahrung. Zum US-Settlement fiel der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um 0,6 Prozent auf 44,46 Dollar und damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Für Brent-Öl ging es 0,2 Prozent auf 46,92 Dollar nach unten. Beide Kontrakte hatten am Vortag knapp 4 Prozent eingebüßt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,66 1.254,00 -0,0% -0,34 +8,9% Silber (Spot) 16,78 16,75 +0,1% +0,03 +5,3% Platin (Spot) 921,75 923,00 -0,1% -1,25 +2,0% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,1% -0,00 +1,8%

Der kräftig steigende Dollar hat den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit rund drei geschickt. Die Aussicht auf einen unveränderten Zinspfad bei der US-Notenbank verhalf dem Greenback zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Zum US-Settlement fiel der Preis für die Feinunze um 1,7 Prozent auf 1.255 Dollar und verzeichnete damit den deutlichsten Tagesverlust seit Dezember. Aber auch die Aussicht auf weiter steigende Zinsen drückte auf das Edelmetall, dass keine Zinsen abwirft.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CHINA / GELDPOLITIK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 16, 2017 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.