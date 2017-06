Für Kaffee ging es in den letzten Tagen weiter nach unten. Derzeit liegen die Notierungen an einer kurzfristigen Unterstützung um 125 US-Cents, doch die Tiefs von Anfang 2016 um 120 US-Cents befinden sich in der Nähe. Außerdem kann die Saisonalität im Juni auf fallende Notierungen hindeuten.

Der Kaffeepreis verfolgt weiter seine seit November letzten Jahres bestehende und seit dem letzten Verlaufshoch mit neuem Schwung versehene Abwärtstendenz. Die ließ die Notierungen in den letzten Tagen fallen, so dass sie sich nun um 125 US-Cents an einem Support der letzten Tage befinden. Darunter kann es schnell in Richtung des Tiefs von Anfang 2016 um 120 US-Cents gehen, zumal sich auch durch die negativ eingestellte Saisonalität weiterer Abwärtsdruck ergeben könnte. Denn saisonal gesehen könnte sich für die Notierungen im Juni eine deutlich nachlassende Tendenz ergeben. Unsere hierzu erstmals Ende Mai ...

