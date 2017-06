In einem weltweit eher lauen Börsenklima haben die wichtigsten europäischen Indices gestern allesamt nachgegeben. Nachdem die Fed am Mittwoch wie erwartet die Zinsen angehoben und weitere Erhöhungen in den Raum gestellt hatte, stand gestern die Bank of England im Mittelpunkt des Interesses. In Großbritannien nimmt die Uneinigkeit der Währungshüter über ihre Politik zu. Der Leitzins wurde unverändert belassen, aber drei von fünf Mitgliedern votierten für höhere Leitzinsen. Bei den Einzelwerten erregten nach einer negativen Branchenstudie durch Goldman Sachs die Fluggesellschaften Aufmerksamkeit, hier kam es durch die Bank zu höheren Abgaben. Belastet war auch Hennes & Mauritz - nachdem der Umsatz nicht wie erhofft...

