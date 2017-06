FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag wie auch viele andere Rentenpapiere im Euroraum mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Händler nannten die freundlich erwarteten Aktienmärkte als Grund. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,13 Prozent auf 164,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,29 Prozent.

Am Freitag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten auf Interesse stoßen dürften. Im Euroraum werden Inflationszahlen für den Monat Mai erwartet, wobei es sich lediglich um eine zweite Schätzung handelt. In den USA werden Daten vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht./bgf/jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0045 2017-06-16/09:01