FMW-Redaktion

Die Korrektur des Dax war durchaus heftig: nach Erreichen des Allzeithochs ging es weitgehend ungebremst 300 Punkte nach unten - ist jetzt mit dem gestrigen Tagestief bei 12615 Punkten der Boden erreicht?

Diese Frage ist an einem Hexensabbat naturgemäß schwer zu beanworten - wir vermuten, dass die neue Richtungsentscheidung erst in der nächsten Woche fallen wird. Der Grund ist eben der große Verfall, der besonders bei den US-Indizes große Auswirkungen haben dürfte. Denn heute verfallen 1,3 Billionen Optionen auf den S&P500, dazu jede Menge Optionen auf den Volatilitätsindex VIX (der die Vola-Erwartungen beim S&P500 ausdrückt).

Sieht man sich die Daten an, so wird klar, dass die Meute an der Wall Street sich short auf den VIX positioniert hat - und damit gut gefahren ist, während etwa die Volatilität beim Nasdaq zwischenzeitlich geradezu explodierte. Wäre das auch beim S&P passiert, hätte das den Dax, der sich fast ausschließlich am S&P-Future orientiert, deutlich stärker getroffen als die schon erwähnten 300 Punkte.

Jetzt stellt sich die Frage: war die extreme Volatiltiät ...

