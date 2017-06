Die Ölpreise rangieren nahe der diesjährigen Tiefstände. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen knapp 47 Dollar - und damit fünf Cent mehr als am Vortag. Die Zweifel an der Opec-Strategie wachsen.

Die Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte ...

