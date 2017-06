Düsseldorf - Heute verspricht ein vergleichsweise ruhiger Brückentag zu werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine bessere Stimmung der US-Verbraucher dürfte vor dem Hintergrund der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt - im Mai sei die Arbeitslosenquote auf niedrige 4,3% gesunken - wenig überraschen. Das Konsumentenvertrauen sei im Juni wohl von 97,1 auf 97,6 Punkte gestiegen. Auch die FED habe sich am Mittwoch zuversichtlich gezeigt, was die weitere Konjunkturentwicklung angehe und ihren geldpolitischen Straffungskurs mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 BP auf nun 1,00 bis 1,25% fortgesetzt. In der anschließenden Pressekonferenz habe Notenbankpräsidentin Janet Yellen angedeutet, dass die Rückführung der hohen Bilanzsumme der FED bald beginnen könne.

Den vollständigen Artikel lesen ...