YDreams Global Interactive Technologies Inc. (YDreams Global oder das Unternehmen) (TSXV: YD; YDRMF: USA; FWB: A2AP0L) - ein Anbieter von kreativen Lösungen und Technologien für Fortune 500-Markenunternehmen wie Cisco, Qualcomm, Intel und Coca-Cola - hat im Rahmen der Ausstellung Steve Jobs: The Visionary in São Paulo einen interaktiven Konzeptbereich mit Virtual-Reality-Elementen entwickelt. Das Projekt ist Teil der Initiative einer brasilianischen Großbank, von der die Veranstaltung gesponsert wird.

Das Unternehmen wurde damit beauftragt, einen neuen Ausstellungsbereich für einen der Hauptsponsoren - eine der führenden Banken Brasiliens - zu gestalten. YDreams Global hat neben der Gestaltung des VR-Elements für diesen Teilbereich der Ausstellung auch Live-Darstellungen eingebaut, um die neuesten Innovationen der Bank zu präsentieren und den visionären Gründer von Apple zu würdigen.

Daniel Japiassú, CEO von YDreams Global, erläutert, warum das Unternehmen die Plattform der Bank in einer so illustren Ausstellung bewirbt: Steve Jobs zählte zu den inspirierendsten und innovativsten Köpfen unserer Generation. Es ist uns eine Ehre, eine Virtual-Reality-Ausstellung zu gestalten, die seine Geschichte erzählt und andere dazu inspiriert, in seine Fußstapfen zu treten. Unser Kunde hat mit dem Sponsoring der Veranstaltung bewiesen, dass er Innovation und Unternehmertum unterstützt. Heute wird von jeder Marke erwartet, dass sie sich tagtäglich den Gegebenheiten anpasst und neu erfindet; unsere Technologie und die Aktivitäten, die wir von YDreams setzen, sind Teil dieser Transformation. YDreams ist laufend mit der Gestaltung von Erfahrungswelten im VR/AR-Bereich beschäftigt, und wir haben das Gefühl, dass 2017 ein Jahr des Aufbruchs für unser Unternehmen werden könnte.

Die Ausstellung läuft von 15. - 20. August und hat die Geschichte von Steve Jobs als Innovator und Unternehmer zum Thema. Die Ausstellung wird in zahlreichen Ländern zu sehen sein und es werden Tausende von Besuchern am Ausstellungsort in São Paulo erwartet.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

