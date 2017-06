Da hatten wir in der letzten Ausgabe des X-press-Magazins den richtigen Riecher gehabt. Dort gab es nämlich einen Artikel über den Elektroautopionier Tesla. Und seitdem schiebt sich die Tesla-Aktie immer weiter nach vorne. Auf der Überholspur gab diese Vollgas und schob sich, was die Marktkapitalisierung anbelangt, mittlerweile an vielen alteingesessenen Autoherstellern vorbei. Spielen hier die Marktteilnehmer verrückt? Oder stehen wir wirklich am Beginn einer Zeitenwende, weg von Verbrennungsmotoren zu Elektroautos? Das können wir natürlich jetzt noch nicht wissen. Einige Zahlen und Fakten haben wir allerdings schon. Dies und einiges mehr sehen Sie in unserem heutigen X-perten Video.