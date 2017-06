ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die letzte Woche schlossen die Ölpreise mit nahezu vier Prozent im Minus. Dies war der dritte Wochenverlust in Folge. Warum der Stopp an der Tankstelle noch lange vergleichsweise günstig ausfällt, erläutert Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV.