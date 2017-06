Gedämpfte Stimmung an den Asien-Börsen. Der Yen gerät unter Druck, Technologiewerte büßen ein. Die Bank von Japan kündigt an, ihre Geldpolitik unverändert zu lassen - und stabilisiert so den Nikkei-Index.

Die Kursverluste an der Wall Street haben am Freitag die Börsen in Asien belastet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent schwächer. Gegen den allgemeinen Trend schloss allerdings in Tokio der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...