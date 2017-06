"Unter unseren Top-20-Kunden haben wir mit Mobileye, Valeo und ZF-TRW jetzt drei neue Automotive-Kunden", erklärte STs CFO Carlo Ferro, so dass zusammen mit Bosch, Continental, Lear und Magneti Marelli jetzt insgesamt sieben der Top-20-Kunden zum Automotive-Segment zählen. Vor allem in der Imaging Division sieht der CFO ein "sehr starkes Wachstum": "Wir erwarten, dass Automotive und insbesondere ADAS sehr signifikant zur Expansion der ADG-Division beiträgt", wobei "ADG" für "Automotive & Discrete Products" steht. Die Intel-Tochter Mobileye wird bald für noch mehr Umsatz bei ST sorgen, denn derzeit läuft in STs Fabrik in Crolles ...

