Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im Jahr 2016 hat die Evotec-Aktie knapp 80 Prozent an Wert zugelegt. Wer nun gedacht hatte, dass der Aktie des Hamburger Biotechnologieunternehmens die Luft ausgehen würde, sieht sich getäuscht. Die Aktie hat in diesem Jahr sogar noch eine Schippe draufgelegt. Dank deutlicher Kurszuwächse gehört Evotec auch in 2017 zu den besten Werten...

Den vollständigen Artikel lesen ...