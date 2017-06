Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Im Gegensatz zur US-Notenbank hält die japanische Notenbank an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Zudem bestätigte sie ihre zuletzt etwas zuversichtlichere Einschätzung für die konjunkturelle Entwicklung. Die Ratsmitglieder stimmten mit sieben zu zwei dafür, das Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen bei rund Null und den Einlagensatz für Banken bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Das war von Ökonomen weitgehend erwartet worden. Auch will die Bank of Japan (BoJ) weiterhin Staatsanleihen im Volumen von 80 Billionen Yen pro Jahr aufkaufen.

Chinesische Notenbank versorgt Markt mit hoher Liquidität

Die chinesische Notenbank hat dem Markt am Freitag so viel Liquidität zugeführt wie seit Monaten nicht mehr. Während einer routinemäßigen Maßnahme wurden netto 250 Milliarden chinesische Yuan oder umgerechnet rund 33,5 Milliarden Euro in den Markt gegeben. Das ist die größte Summe an einem Tag seit Mitte Januar, als das Volumen bei 410 Milliarden Yuan lag.

Euro-Länder gewähren Griechenland weitere Milliarden

Nach monatelangem Tauziehen bekommt Griechenland frisches Geld, um einen Staatsbankrott im Sommer zu vermeiden. Die Euro-Finanzminister sagten am Donnerstag in Luxemburg eine weitere Hilfstranche von 8,5 Milliarden Euro zu. Der Internationale Währungsfonds (IWF) kündigte daraufhin an, sich mit einem eigenen Hilfsprogramm an der Griechenland-Rettung zu beteiligen. Geld soll aber erst fließen, wenn die Europäer sich auf Schuldenerleicherungen verständigt haben.

US-Vizepräsident legt sich persönlichen Anwalt wegen Russland-Affäre zu

Nach US-Präsident Donald Trump hat nun auch sein Stellvertreter Mike Pence einen persönlichen Anwalt beauftragt, ihn bei den Ermittlungen zu der Russland-Affäre juristisch zu vertreten. Der Jurist Richard Cullen werde den Vizepräsidenten als externer Rechtsbeistand dabei unterstützen, Anfragen des unabhängigen Sonderermittlers zu beantworten, teilte ein Sprecher von Pence am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Für die Kosten werde kein Geld aus der Staatskasse verwendet.

Trump leitet härtere Linie gegenüber Kuba ein

US-Präsident Donald Trump will die von seinem Vorgänger Barack Obama eingeleitete Öffnung gegenüber Kuba zum Teil wieder rückgängig machen. Die Beschränkungen betreffen die Zusammenarbeit von Tourismusunternehmen in beiden Ländern, zudem sollen die Bestimmungen für Reisen von US-Bürgern auf die kommunistisch beherrschte Insel verschärft werden, kündigte das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit) an. Die unter Obama wiederaufgenommenen diplomatischen Beziehungen sollen aber bestehen bleiben.

US-Justiz erlässt Haftbefehle gegen zwölf Leibwächter Erdogans

Die US-Justiz hat Haftbefehle gegen zwölf Leibwächter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, bei Erdogans Washington-Besuch im Mai gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen zu sein, wie der Polizeichef der US-Hauptstadt, Peter Newsham, am Donnerstag mitteilte. Erdogan reagierte empört auf die Haftbefehle und kündigte Widerstand an. Der US-Botschafter in Ankara wurde zu einem Gespräch ins türkische Außenministerium geladen.

Drohnen-Deal der Bundeswehr droht das Aus - Zeitung

Die geplante Ausrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen steht einem Pressebericht zufolge wegen juristischer Probleme ernsthaft in Frage. Nach Informationen der Bild-Zeitung geht die US-Rüstungsfirma General Atomics gerichtlich gegen die Vergabe des wichtigen Rüstungsvorhabens an den israelischen Konkurrenten IAI vor. General Atomics habe am Mittwochabend beim Oberlandesgericht Düsseldorf eine Anhörungsrüge zu einer abgewiesenen Wettbewerbsklage eingereicht, heißt es in dem Bericht. Die US-Firma beklage die Intransparenz bei dem Auswahlverfahren und erwäge deswegen sogar eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, berichtete die Zeitung.

