Nächstes Groß-Projekt - die EYEMAXX Real Estate AG startet ein neues Immobilienprojekt in Deutschland mit einem Volumen von 170 Millionen Euro. Gemeinsam mit dem Partner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG soll in der Gemeinde Schönefeld südlich von Berlin ein Wohn- und Büro-Immobilienprojekt realisiert werden. Dafür wurde eigens ein Joint Venture gegründet, an dem EYEMAXX mit 50,1 Prozent und DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG mit 49,9 Prozent beteiligt ist. Das teilte der österreichische Immobilienspezialist mit.

INFO: Das gesamte Projekt, bei dem EYEMAXX mit einer Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich rechnet, soll schrittweise bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein.

