WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im ersten Quartal mehr neue Betriebe an den Start gegangenen als Anfang 2016. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 1,8 Prozent auf rund 193 000, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Einen Zuwachs von 6,5 Prozent auf rund 37 000 Neugründungen gab es bei Betrieben, die wegen ihrer Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Rund 30 000 größere Betriebe gaben zugleich allerdings auf. Die Zahl der neu gegründeten Kleinunternehmen sank um 1,4 Prozent. Gewerbeanmeldungen müssen nicht nur bei Gründung eines Betriebes erfolgen, sondern etwa auch bei einer Übernahme oder Umwandlung./mar/DP/zb

