Düsseldorf - Im Jahresverlauf 2017 hat der Goldpreis bisher per saldo knapp zweistellig zulegen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Aufwärtsimpuls seit dem zyklischen Tief vom Dezember 2016 bei 1.122 USD stehe nun aber vor einer wichtigen Nagelprobe. Schließlich habe das Edelmetall den seit September 2011 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 1.290 USD) unmittelbar vor der Brust. Wenngleich die quantitativen Indikatoren freundlich zu interpretieren seien - Stichwort: Bodenbildung im Verlauf des RSI bzw. Aufsetzen des MACD auf seiner Signallinie -, sollten Anleger den Bruch der angeführten Trendlinie abwarten. Da die gesamte Korrektur der letzten Jahre im Erfolgsfall letztlich als Flagge zu interpretieren wäre, könne die Bedeutung dieser "make or break"-Marke gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Für ein weiteres Argument sorge an dieser Stelle, dass ein Anstieg über 1.300 USD auch aus Sicht des Point & Figure-Charts für ein neues Investmentkaufsignal sorgen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...