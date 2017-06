Zürich - Die Aktien von Nestlé setzen zu Wochenschluss nach den Kursverlusten der vergangenen Tage zu einer Kurserholung an. Eine am Vorabend vom Nahrungsmittelkonzern angekündigte strategische Überprüfung des US-Süsswarengeschäfts kommt gut an bei Analysten. Damit setze der neue CEO Mark Schneider eine erste (kleine) Transaktion in Gang - die weitere nach sich ziehen könnte.

Um 09.15 Uhr notieren Nestlé Namen 1,2% höher bei 82 CHF. Das vor rund zwei Wochen erreichte Allzeithoch von 83,65 CHF rückt damit wieder in Griffweite. Das Indexschwergewicht hilft damit dem Gesamtmarkt (SMI), der um 0,83% auf 8'926,61 Punkte steigt.

Zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...