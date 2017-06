Zwischen April und Ende Mai gelang der Aktie von Rocket Internet ein schöner Lauf, doch kurz vor den Jahreshochs drehte das Papier wieder zur Unterseite ab und steuert nun das 38,2 % Fibo-Retracement an - auch die gleitenden Durchschnitte stehen jetzt zur Disposition!

Übergeordnet lässt sich seit Anfang 2016 nach dem vorausgegangenen massiven Kursverfall der Rocket Internet-Aktie eine grobe Seitwärtskonsolidierung zwischen 15,12 und grob 23,54 Euro ausmachen. In diesem Bereich arbeiten Markteilnehmer unermüdlich an einem tragfähigen Boden - Auf- und Abwärtstrends wechseln sich entsprechend ab und sind ein wahres Eldorado für Swing-Trader. Die letzte größere Aufwärtsbewegung fand zwischen April und Ende Mai statt und führte von 15,12 auf 22,21 Euro aufwärts. Nur wenig später drehte der Kursverlauf wieder zur Unterseite ab und steuert nun das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 17,82 Euro an, tiefer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...