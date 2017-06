Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2017 Empfehlung: Kaufen seit: 16.06.2017 Kursziel: 90,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.06.2017, vormals Halten Analyst: Alexander Langhorst Zweites Auftaktquartal in Folge mit positivem operativem Ergebnis Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017 lagen insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. Als sehr erfreulich werten wir dabei, dass CEWE zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte in Folge im traditionell schwachen Auftaktquartal ein positives operatives Ergebnis erzielen konnte. Belastungen im Kommerziellen Online-Druck aus dem Brexit-Votum der Briten sowie einer Markenumstellung bei Saxoprint standen weitere Zuwächse im Kerngeschäft Fotofinishing gegenüber, die vor allem aus dem anhaltend steigenden Anteil margenstarker Mehrwertprodukte resultierten. Im Einzelhandel führte die Restrukturierung zu einer weiteren leichten Ergebnisverbesserung. Unverändert bekräftigen wir unsere grundsätzlich positive Einschätzung zu der Gesellschaft sowie dem Geschäftsmodell. Dabei sehen wir vor allem in der Beliebtheit und Bekanntheit des Ankerprodukts CEWE FOTOBUCH, dessen ungestützte Markenbekanntheit per Januar 2017 im Vorjahresvergleich weiter von 44 auf 51 Prozent zulegen konnte, einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Insgesamt bestätigen wir daher unser Kursziel von 90 Euro für die CEWE-Aktie, erhöhen aber aufgrund des derzeit zurückgekommenen Kursniveaus unsere Einstufung von 'Halten' auf 'Kaufen'. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15313.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0005403901

AXC0057 2017-06-16/09:46