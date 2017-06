Globaler Anbieter von Personalverwaltungslösungen nimmt führende internationale Unternehmen in sein Programm auf

ZeroChaos, ein global aufgestellter Anbieter von Personalverwaltungslösungen, gab heute die Gewinner seines Proven Performers Programms 2017 bekannt, im Rahmen dessen US-amerikanische und globale Unternehmen für konstante Bestleistungen ausgezeichnet werden. Aufgrund des Erfolgs der Initiative im Jahr 2016 hat ZeroChaos dieses Jahr das Programm erweitert, um die besten seiner weltweiten Anbieter zu würdigen.

Das Proven Performers Programm wurde geschaffen, um eine Gemeinde von vertrauenswürdigen, leistungsstarken Partnern zu schaffen, die die Werte von ZeroChaos unterstützen und sich dem Erfolg der Kundenprogramme des Unternehmens verschrieben haben. Durch die Anerkennung und Belohnung von Leistung fördert das Programm den gesunden Wettbewerb unter Anbietern, was sich wiederum in höheren Teilnahmeraten, kürzeren Zykluszeiten, wettbewerbsfähigen Preisen und qualifizierten Nachwuchskräften niederschlägt.

"Unser Performers Programm hat sich zu einer Gemeinde von leistungsstarken Anbietern entwickelt, die sich für den Erfolg unserer Kunden im gleichen Maß einsetzen wie wir", erklärte Karen Maarouf, Vice President für das Ressort Supplier Engagement für ZeroChaos. "Dieses Programm ist in jeglicher Hinsicht vorteilhaft. Anbieter profitieren von gezielter Unterstützung und erweiterter Sichtbarkeit; unsere Programmverwaltungsteams profitieren, weil sie Anbieter haben, die sich zum Erfolg bekennen; und unsere Kunden profitieren, weil sie das beste Personal zu fairen Marktpreisen bekommen."

Proven Performers werden auf Basis einer Reihe von Messwerten bestimmt, darunter Teilnahmeanalyse, Zykluszeit, Qualifikation des Personals und Einhaltung der Programmbestimmungen. Ausgezeichnete Unternehmen erhalten ein Proven Performers-Markenzeichen, das sie über sämtliche Marketingkanäle das ganze Jahr verwenden können. Sie sind zudem an oberster Stelle, wenn sich Gelegenheiten für ZeroChaos-Anbieter ergeben. Ungefähr die Hälfte der Unternehmen der 2017-Liste war bereits letztes Jahr vertreten.

"Diese Auszeichnung stärkt das Selbstvertrauen unseres Teams ungemein und ermuntert sie dazu, weiterhin Spitzenleistungen zu erzielen und die Erwartungen des Programms zu übertreffen", so Adarsh Katyal, President und CEO von Varite. "Ich bewundere den Einsatz von ZeroChaos, erstklassige Anbieter anzuerkennen, sie zu betreuen und ihnen Chancen für die Erweiterung ihrer unternehmerischen Präsenz zu vermitteln."

Zu den ZeroChaos Proven Performers 2017 zählen:

24 Seven

Apex Systems

ASK Staffing Inc.

ATR International, Inc.

Avispa Technology

Axelon Services

Capital Staffing Solutions, Inc.

Charter Global, Inc.

Collabera

Creative Circle, LLC.

Cypress HCM

DIVERSE LYNX, LLC

Jobactive GmbH, Germany

Johnson Service Group, Inc.

Latitude 36, Inc.

Matlen Silver

MINDLANCE, INC.

Onward Search

PDS TECH INC.

Pinnacle Group

Primus Software Corporation

Pyramid Consulting, Inc.

Rose International

Ultimate Staffing Services

SThree plc

Spectraforce Technologies

Staffmark

Strom Aviation

SYSTEMART, LLC.

TalentBurst, Inc.

Tech USA, LLC

The Judge Group

Ubertal

US Tech Solutions, Inc.

VARITE, INC.

Veredus a Hays Company

w3r Consulting

Über ZeroChaos

ZeroChaos ist ein globaler Anbieter von Personalverwaltungslösungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, die Verwaltung und Finanzkontrolle von Personal und Personalbeschaffungsketten zu verbessern. Die preisgekrönten Lösungen von ZeroChaos, wie beispielsweise das anbieterunabhängige Managed Services Programm, ermöglichen es Personalvermittlung und Personalverwaltung, die Sichtbarkeit der Ausgaben für Zeitarbeitskräfte und qualifizierte Nachwuchskräfte zu verbessern, die Effizienz des Zeitarbeitskräfteprogramms zu steuern und zu optimieren sowie Risiken zu mindern. ZeroChaos hat seinen Hauptsitz in Orlando im US-Bundesstaat Florida und unterhält weltweite Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zerochaos.com, oder folgen Sie uns auf Twitter@ZeroChaos oder verbinden Sie sich mit ZeroChaos auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170616005157/de/

Contacts:

Für ZeroChaos

Michelle Meek

mmeek@clearedgemarketing.com

773-220-3120

oder

Patricia Braa

pbraa@zerochaos.com

602-763-6886