Um die Antwort vorweg zu nehmen: Investitionen sollten eine Rendite bringen, oder zumindest die Chance auf eine Rendite in sich tragen. Das ist bei der Rentenversicherung nicht der Fall.

Ein Denkanstoß meines Rentenberaters

Nachdem ich mich lange davor gedrückt hatte, bin ich vor einiger Zeit zur sogenannten Kontenklärung zur Rentenberatungsstelle gegangen. Kontenklärung bedeutet, Belege einzureichen, um Lücken in den Daten der Rentenversicherung zu schließen. In meinem Fall war das nicht allzu schwer, mir fehlten nur Studienzeiten, die die Hochschule mir problemlos bestätigt hat.



Der Berater der Rentenversicherung erklärte mir dann, dass ich insgesamt rentenrechtliche Zeiten von 31 Jahren angesammelt hätte. 35 Jahre ...

