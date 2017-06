Es scheint so, als ob bei Aurelius (WKN:A0JK2A) langsam wieder Ruhe einkehrt. Nach einer Shortattacke ist die Aktie im März unter großen Druck geraten, konnte sich aber mittlerweile ein gutes Stück erholen.



Investoren sollten sich jetzt wieder grundlegende Gedanken über das Geschäftsmodell von Aurelius machen und darüber, was die Aktie wirklich wertvoll macht. Ein interessantes Detail findest du, wenn du dich mit der akademischen Literatur beschäftigst.

Das Geschäftsmodell heißt Private Equity

Im Deutschen bezeichnet man Aurelius oftmals als Beteiligungsgesellschaft, was einerseits komplett richtig ist, aber andererseits sehr viel bedeuten kann. Deswegen muss man sich bewusst sein, dass Aurelius in der amerikanischen Tradition ...

