Potsdam (ots) - Nachdem Lutz Herrmann und Torsten Langer 2015 in Potsdam die Unternehmensnachfolge für das Autohaus Edel antraten und zur Peugeot Markenwelt die Marken KIA und SEAT hinzu kamen, folgt im Juni 2017 der nächste logische Schritt. Alle Häuser firmieren ab sofort unter dem Namen Herrmann & Langer GmbH . Damit wird der Marktauftritt in der Potsdamer Ulmenstraße gebündelt. Die drei Marken Peugeot, KIA und SEAT haben unter dem Namen Herrmann & Langer GmbH ein gemeinsames Zuhause.



Mit Peugeot PKW und Nutzfahrzeuge ist Herrmann & Langer bereits seit 2011 in Potsdam vertreten, seit 2012 in Wildau nahe dem A10 Center und seit 2013 in Cottbus. Wildau wird nun auch Standort für KIA. Erste Fahrzeuge sind bereits eingetroffen. Mit diesem Markenzuwachs im Berliner Speckgürtel verfolgen Lutz Herrmann und Torsten Langer weiter das Ziel, das Marktgebiet im Süden Berlins auszubauen.



Das gesamte Peugeot-Markenportfolio, den kompletten Werkstattservice sowie den Geschäftskundenbereich PEUGEOT PROFESSIONAL findet man weiterhin in Potsdam, Wildau und Cottbus. Mit den drei Marken Peugeot, KIA und SEAT tritt die Herrmann & Langer GmbH an, um weiter die Märkte im Süden Berlins zu schließen.



