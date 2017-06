Im Streit mit Bundesjustizminister Heiko Maas droht der Vorsitzende der Länderjustizministerkonferenz Herbert Mertin, weniger Personal zum Generalbundesanwalt zu entsenden.

"Angesichts der Vorwürfe an die Länder wird Rheinland-Pfalz - und möglicherweise auch andere Länder - aber neu zu bewerten haben, ob das Engagement in dieser Form aufrecht erhalten werden kann", schreibt der rheinland-pfälzische Justizminister in einem Beitrag für die WirtschaftsWoche.

Derzeit habe Rheinland-Pfalz allein sieben Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zum Generalbundesanwalt abgeordnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...