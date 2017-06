Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen starten etwas gestärkt in den Handel am Freitagmorgen. Die Aktienmärkten spielen damit zunächst einmal die Erholung der Wall Street nach Börsenschluss in Europa ein - der Nasdaq-Composite schloss mit Abgaben von 0,4 Prozent, nachdem der Index zwischenzeitlich mehr als 1 Prozent nachgegeben hatte. Das Geschäft könnte nun aber schnell verflachen. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 12.726 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.539 Zähler nach oben.

Im Blick steht der Große Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Aktienwerte am Mittag und Abend. Nach Einschätzung aus dem Handel dürfte der Verfall aber bereits weitgehend abgearbeitet sein. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass es an Verfallstagen volatil zugehen kann - insbesondere bei Einzelwerten.

Griechenland erhält weitere Geldspritze

Die Freigabe neuer Finanzmittel für Griechenland setzt keine größeren Akzente an den Märkten, da sie erwartet worden ist. Bereits im Vorfeld des Eurogruppen-Treffens hatte die Societe Generale angemerkt, sie rechne mit einem weiteren "Pretend and Extend"-Abschluss. Das hochverschuldete Land erhält weitere Finanzhilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. Über die sehr viel brisantere Frage eines Schuldenschnitts soll erst im kommenden Jahr verhandelt werden.

Am Devisenmarkt notiert der Euro am Morgen wenig verändert bei 1,1155 Dollar. Größere Impulse zeichnen sich im weiteren Tagesverlauf nicht ab. Akzente könnte die Bekanntgabe der Verbraucherpreise aus der Eurozone für Mai setzen. Analysten erwarten einen Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank bewegt derweil nicht größer - der Yen neigt etwas zur Schwäche. Sie hält wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik fest.

Nestle will sich aus US-Süßwarengeschäft verabschieden

Ein möglicher Ausstieg aus dem US-Süßwarengeschäft spielt nach Einschätzung aus dem Handel keine größere Rolle in der Nestle-Aktie. Die Schweizer überprüfen derzeit verschiedene Optionen, darunter einen Verkauf. 2016 setzte Nestle in den USA mit Marken wie Butterfinger, Raisinets, Chunky sowie Crunch rund 900 Millionen Schweizer Franken um. Im Handel heißt es dazu, dass das betroffene Umsatzvolumen zu gering ausfalle, um eine Rolle für Nestle. Nestle gewinnen 1,7 Prozent - das Papier stand zuletzt unter Abgabedruck.

Der Präsident des Flughafenverbands ADV, Michael Garvens, hält eine Übernahme der angeschlagenen Fluglinie Air Berlin durch den Lufthansa-Konzern für wahrscheinlich. Lufthansa habe bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, an einer Übernahme der Fluggesellschaft Interesse zu haben, so ein Händler. Allerdings nur unter Bedingungen. Insbesondere geht es um die Entschuldung von Air Berlin - hier müsste aber Großaktionär Etihad mitspielen. Die Lufthansa-Aktie (plus 0,2 Prozent) zeigt sich unbeeindruckt, Air Berlin steigen um 1,5 Prozent.

Mit Aufschlägen von 1,2 Prozent sind Heidelbergcement im frühen Handel gefragt. Hier stützt eine Hochstufung auf "Outperform" von "Neutral" durch die Analysten von Davy. RWE rücken 1,1 Prozent vor - beflügelt durch eine Kaufempfehlung durch Jefferies.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.538,91 0,38 13,45 7,55 Stoxx-50 3.187,72 0,41 13,05 5,88 DAX 12.726,45 0,27 34,64 10,85 MDAX 25.117,59 0,40 99,65 13,20 TecDAX 2.260,71 0,52 11,69 24,78 SDAX 11.113,52 0,32 35,78 16,75 FTSE 7.441,74 0,30 22,38 4,18 CAC 5.254,25 0,72 37,37 8,06 Bund-Future 164,43% -0,14 1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1159 +0,06% 1,1152 1,1151 +6,1% EUR/JPY 124,08 +0,10% 123,95 123,49 +0,9% EUR/CHF 1,0873 +0,02% 1,0871 1,0870 +1,5% EUR/GBP 0,8734 +0,03% 0,8731 1,1440 +2,5% USD/JPY 111,19 +0,03% 111,17 110,73 -4,9% GBP/USD 1,2775 +0,02% 1,2772 1,2759 +3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,64 44,46 +0,4% 0,18 -21,4% Brent/ICE 47,20 46,92 +0,6% 0,28 -19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,47 1.254,00 +0,0% +0,47 +9,0% Silber (Spot) 16,80 16,75 +0,3% +0,05 +5,5% Platin (Spot) 922,05 923,00 -0,1% -0,95 +2,0% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,3% -0,01 +1,6% ===

