Frankfurt - Zum Ende der Woche stehen keine Kapitalmarktemissionen im Kalender, berichten die Analysten der Helaba.Einzig die Schuldenagenturen in Belgien und Portugal würden Auktionen für die nächsten Wochen ankündigen. Nachdem es in dieser Woche recht turbulent zugegangen sei und das EWU-Staatsanleiheangebot mit einem Volumen von insgesamt etwa 30 Mrd. EUR außergewöhnlich groß gewesen sei, gebe es in der kommenden Woche vergleichsweise wenige Aktivitäten. Unter anderem werde die deutsche Finanzagentur die Bund Juli 2044 letztmalig um 1 Mrd. EUR aufstocken. Aktivitäten in diesem Papier seien nicht immer reibungslos verlaufen, die beiden letzten Aufstockungen seien aber gedeckt gewesen. Vor diesem Hintergrund bleibe zu hoffen, dass die finale Erweiterung ebenfalls problemlos vonstatten gehe.

